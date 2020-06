S láskou spomíname na pionier

Ako z motocykla (motokola) s výkonom motora niečo málo cez 2 kW vyrobiť závodný stroj? Keď sa chcelo, všetko sa dalo. Len do kopca ho bolo treba tlačiť...

Blog vznikol v spolupráci s Julom Jarábekom.

Niekoľko desaťročí nás delí od obdobia, keď sme v Československej socialistickej republiky stretávali pionierov a pioniere na každom kroku. Pionierov so šatkami na krku a pioniere dvojkolesové. O histórii dvojkolesových už boli popísané stohy papiera a kto chce, bez dlhého hľadania nájde kopu zaujímavých článkov. Ja to na úvod len v krátkosti zhrniem.

Pionier bola prezývka malých motocyklov s objemom motora do 50 ccm, ktoré sa mali pričiniť o motorizáciu obyvateľstva. Prvý model (oficiálne Jawa 550) sa objavil v polovici päťdesiatych rokov, bol jednosedadlový a pre svoj tvar sa prezýval aj „pařez“, teda peň. Nasledovali ho Jawa 555 a Jawa 05 (s výkonom motora 2,21 kW). Stále išlo o jednosedadlové stroje.

Budúci motokrosový pretekár Laco Koblíček začínal tak, ako celá vtedajšia generácia - na jednosedadlovom pionieri

Jawu 05 v roku 1967 vo výrobe nahradil modernizovaný Pionier typovej rady 20, ktorý konštrukčne nadväzoval na predošlé typy a okrem dizajnu kapotáže boli upravené motor, prevodovka a najmä spojka. V tej dobe sa Pionier vyvážal do 80 krajín sveta. Už to bol motocykel pre dve osoby a vyrábal sa postupne v troch prevedeniach: Jawa 20 bol plne kapotovaný s ochranou pred vetrom a dažďom, nemal predné stupačky, ale plochu pre nohy ako skútre. Jawa 21 bolo v podstate to isté, len nemal skútrovité ochranné plechy a mal predné stupačky. Oproti 20-ke mal športovejší vzhľad a mal v názve aj prílepok „Sport“. Posledným z rady malých motocyklov bol typ 23 s pomenovaním Mustang. Vyzeral úplne inak ako typy 20 a 21, aj keď z nich používal rám, motor, prevodovku a príslušenstvo. Bol to športový typ motocykla. Jeho pokračovateľom mal byť začiatkom sedemdesiatych rokov typ VM238 s označením Mistrál, tento sa už napriek prelomovým konštrukčným zmenám do výroby nedostal. Výrobné pásy v Považskej Bystrici obsadila na dlhé roky Babetta.

Aké boli Pioniere na ceste? Pri obsadení jedným jazdcom to ako-tak šlo. Keď naň sadli dvaja, nesmel fúkať protivietor. Podľa technických parametrov dosahoval motor posledných Mustangov výkon 2,6 kW (3,5 k) pri 6 500 ot/min. Najväčšiu rýchlosť dosahoval 65 km/h pri spotrebe 2,3 l/100 km. Vážil 65 kilogramov, povolenú nosnosť mal 160 kg. Prevodovka bola trojstupňová, zapaľovanie magnetické. Motor bol dvojtaktný a poháňaný bol zmesou benzínu a oleja v pomere 30 : 1. Jeho cena sa pohybovala okolo 4 000 Kčs a predával ho štátny podnik Mototechna.

Pionier bol pre mnohých motocyklom, pri ktorom sa zoznamovali s motorizmom, akýmsi odrazovým mostíkom k silnejším strojom. Dokonca (najmä mladíkom túžiacim po adrenalíne) slúžil aj ako závodný stroj. Siahnime po knihe Vôňa benzínu, v ktorej Julo Jarábek zaznamenal spomienky motoristických športovcov z Novohradu a veru sa v nej aj Pionier často spomína.

Momentka z pretekov "za humnami" pre radosť - Lučenec Vinica v roku 1966

Takto si na začiatky na pionieroch spomína neskorší motokrosový pretekár Ladislav Fridrich: „Kedysi bola vo Vinici (nad Lučencom) veľká jama. Dnes tam sú záhradky. V tejto jame sme ako chalani začínali s Mirom Hulinom na pionieroch. Bojovalo sa poctivo, a keď v polovici kopca pionier nevládal, tak sa zoskočilo a bežalo sa popri ňom až na vrch stúpania.

Býval som na Moyzesovej a sused Daňo, starší pán, nepatril k našim fanúšikom. Na ulici sme skúšali motorky, a tie boli vždy hlučné. Keď sme išli okolo jeho domu, vždy sme spomalili, aby sme znížili hluk z výfuku. Raz sa stalo, že Miro Hulina takto pomaly išiel okolo spomínaného suseda, keď tento vybehol s vedrom vody a celé ho na Mira vyšplechol.

Ale keď sa dostavili prvé úspechy, pribúdali vence za umiestnenia na stupni víťazov, tak nám sused chodil v nedeľu ráno pomáhať nakladať motorky na náklaďák, ktorý môjmu otcovi vždy zapožičal zamestnávateľ.“

Poltár, 1971 - preteky mládeže na sériových strojoch, upravený bol jediný, číslo 23 úplne vľavo

Motoristi nepodceňovali ani výchovu mládeže a pre nádejných (zatiaľ) neregistrovaných pretekárov organizovali preteky na pionieroch. Trať bola väčšinou jednoduchá a rovinatá, slabé motory nemali v kopcovitom teréne šancu. Mladíci používali väčšinou sériové motocykle, ale niektorí „zažranejší“ si ich už aj upravovali:

Peter Srniš na upravenom pionieri okolo roku 1968

Upravený "závodný" pionier

Na tejto fotografii vidieť všetky úpravy na pionieri, ktoré si spravil Peter Srniš, neskôr takisto úspešný motokrosový pretekár (trojnásobný majster Slovenska jazdiaci za AMK Fiľakovské Kľačany a ČSAO Lučenec). Od karosárskych (predný a zadný blatník, okrytovanie motocykla), cez pruženie (predné vidlice z Jawy 150, takisto zadné tlmiče) až po úpravy motora a spojky (vidieť upravený kryt spojky tak, aby sa spratala ďalšia lamela), pretože pôvodná šmýkala. Nestačila prenášať zvýšený výkon motora. Rozeta zadného kolesa mala 72 zubov a pôvodne slúžila na riadení vysokozdvižného vozíka v Ipeľských tehelniach. Hlavu valca mal z 20-ky „pioniera“, ktorá bola osústružená pre zvýšenie kompresného pomeru. Priemer kľukovky bol zmenšený zo 130 na 85 mm. Karburátor bol použitý zo 125-ky, aby dodával dostatok paliva pre zvýšený výkon motora. Tento motocykel dosahoval rýchlosť 70 km/hod.

Rok 1964 a začiatky s Jawou 555. Tento kus mal zaujímavú ŠPZ: LU 1

Toľko teda k pionierom a ich pretekárskemu využitiu. Na budúce sa môžeme pozrieť na „veľké motorky“ a patálie s nimi. Čerpal som z knihy Vôňa benzínu, ktorú sa nám podarilo vydať na sklonku minulého roka. Ďalšie ukážky z nej nájdete tu. Tu sa zároveň nachádza posledných 6 aktuálne dostupných kusov knihy (ďalších asi 20 by mohlo byť ešte k dispozícii niekedy v jeseni).