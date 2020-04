Návod, ako jednoducho zafarbiť čiernobiele fotky

Krátky návod a niekoľko postrehov o tom, ako zo starých čiernobielych fotografií vyrobiť jednoducho veľmi dôveryhodné farebné fotky.

Keďže sa zaoberáme regionálnou históriou, takmer denne prichádzam do kontaktu so starými čiernobielymi fotkami. Prešli mi ich rukami tisícky. Na druhej strane nemám veľmi čas sledovať súčasné trendy a rôzne aplikácie, preto možno teraz budem nosiť drevo do lesa a riskujem, že budem písať o niečom, čo vám je všetkým dobre známe. Nech je, ako chce, mám nutkanie podeliť sa so svojim nadšením. V podstate náhodou sa ku mne dostal link s odkazom na stránku MyHeritage. Bežne na kadečo neklikám, ale toto ma zaujalo, keďže odkaz sľuboval, že aplikácia dokáže zafarbiť staré rodinné čiernobiele fotky. Doslova píšu: Automaticky vyfarbuje vaše čiernobiele rodinné fotografie najlepšou technológiou určovania farieb na svete.

Tak som to teda skúsil a odporúčam to skúsiť aj vám. Blížia sa štyri dni voľna, máme sedieť viac-menej doma, po večeroch sa môžete prebaviť. Ja sa bavím už pár dní a v zásade som nadšený. Človeku to dá nový pohľad na minulosť. A zvládne to naozaj každý. Síce som ešte úplne neprišiel na to, ako praktické využitie by to mohlo mať, ale ako zábava je to skvelé.

Samozrejme, nie je to úplne dokonalé. Pripájam pár svojich postrehov. V prvom rade si treba jednoznačne uvedomiť, že farby, ktoré dostanete sú farby, ktoré takéto mohli byť a nie farby, ktoré takéto naozaj boli. Toto treba mať stále v pamäti. Skúšal som zafarbiť niekoľko fotiek, o ktorých som vedel, ako majú vyzerať a najmä s výraznými a sýtymi farbami sa program nepopasuje. Nastavený je skôr tak, aby sa držal neutrálnych a tlmených farieb a neutiekal sa k extrémom. Čo je pochopiteľné. Ďalej je dôležité mať čo najlepšie vstupné údaje. Čím lepšie rozlíšenie základnej fotografie budete mať, tým lepší výsledok. Ale záleží aj na kvalite pôvodného negatívu. Čím bude na fotke viac detailov, čím bude ostrejšia, čím bude mať lepší kontrast a podanie stupňov šedi, tým lepší výsledok môžete očakávať. Pre mňa osobne to bola tým väčšia zábava, čím staršiu fotku som mal.

Faktom je, že keď si program nevie poradiť, často uletí k akýmsi fialovým odtieňom, ktoré s realitou určite nemali nič spoločné. A ešte posledná poznámka – keď budete vkladať fotografie, lepšie je ich vkladať ako naozaj čiernobiele (v stupňoch šedi) ako naskenované v RGB a rôzne zažltnuté a podobne.

Ale teda prejdime od teórie k praxi, ukážem vám na fotkách, ako to vyzerá a či to stojí za to. Ak si to sami chcete vyskúšať a nemáte veľmi na čom, voľakedy som tu písal o tom, kde možno nájsť staré fotografie aj z vášho okolia.

Hostinec na Gizuli - Puste. V dome bol obchod, krčma aj byt. Za pozornosť stojí holič a jeho zákazník vľavo od domu.

Vyšná časť Drahovej s kaplnkou svätej Rodiny. Budova vpravo viackrát zmenila svoj účel, bola v nej škola i krčma.

Nebudem sem dávať aj čiernobiele pôvodné verzie fotiek, aby tu toho nebolo priveľa, koho to zaujíma, tieto dve fotky v pôvodnej verzii nájdete tu - O kultúrnych rozdieloch, smradľavých hutníkov a zadubencoch. Tu dobre vidieť, že hoci je aplikácia pôvodne určená na rodinné fotky, veľmi dobre si poradí aj s krajinkami.

Hutníci zo sklárne v Utekáči na živánke

A tu je jedna rodinná fotografia. Podľa mňa opäť skvelý výsledok. V tomto prípade mal originál nielen skvelé rozlíšenie, ale aj množstvo detailov. To platí aj o nasledujúcej fotke, jej čiernobielu originálnu verziu nájdete v tomto blogu o povodniach.

Odstraňovanie následkov povodne v Utekáči.

Aj originál tejto ďalšej fotky nájdete v tom istom blogu o povodniach. Tu už vidno, že zdrojová fotografia bola v slabšej kvalite a aj výsledok tomu zodpovedá.

Následky veľkej povodne v Utekáči z roku 1902.

A teraz dve fotky, kde sa prejavilo vyššie spomínané utiekanie k fialovým a červeným tónom.

Na prvý pohľad ok, na druhý pohľad je zrejmé, že najmä na oblečení je priveľa fialovej a červenej

Tu si zase aplikácia neporadila ani so sýtymi farbami maďarských vlajok za žiakmi utekáčskej školy v období Rakúsko-Uhorska

Táto fotografia z Cinobane demonštruje ďalšiu chybu, na ktorú som prišiel - pod nohami je zelená tráva aj v prípade, že v skutočnosti tam má byť blato.

A toto je zase podľa mňa opäť dokonalé a veľmi realistické

Logickým krokom bolo aj to, že som zobral dve fotky z osemdesiatych rokov minulého storočia, ktoré boli farebné, zmenil som ich na čiernobiele a opäť zafarbil prostredníctvom MyHeritage. Vybral som fotky, kde boli sýte farby. Výsledok je tu (hore originál, dole zafarbená čiernobiela verzia fotky). Výsledok mnohé napovie.

Pracovníci utekáčskej sklárne

Výroba termosiek v sklárni v Utekáči. So sýtymi farbami si program (logicky) veľmi neporadí.

No a na záver ešte fotka, ktorú som použil ako titulnú. Ak máte dosť svojich čiernobielych fotiek, myslím si, že vás stránka MyHeritage poteší a pobaví. Navyše sú tam aj ďalšie možnosti (napríklad tvorba rodokmeňa), tieto som neskúšal, ale pokojne sa nechajte inšpirovať.

Škôlka v Utekáči.