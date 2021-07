Ako nás starí otcovia zahanbili

Človeku niekedy až rozum zastáva, čo dokázali naši predkovia pred 150 rokmi. Hľadíte na náhrobník s hmotnosťou asi 800 kg a dumáte, ako ho do toho strmého kopca vytrepali a ako s ním vôbec dokázali manipulovať...

Za posledný mesiac som toho o ľudových náhrobníkoch napísal dosť, súvisí to s knihou, ktorú o nich pripravujeme. Možno sa vám to môže zdať nudná a akademická téma, ale nie je to tak. Mnohé môžu napovedať aj moje predošlé blogy, kde som kládol otázky Jánovi Aláčovi, autorovi publikácie a tiež človeku, ktorý sa najväčšou mierou pričinil o obnovenie týchto krásnych pamiatok v Tisovníckej doline. Nie je to totiž tak dávno, čo staré časti cintorínov v Hornom aj Dolnom Tisovníku či napríklad Červeňanoch boli kompletne zarastené a kamennú krásu náhrobníkov mohol obzerať len ten, kto bol ochotný plaziť sa štvornožky húštinami.

Tento stav je niekoľko rokov minulosťou, ale na miestnych cintorínoch je stále čo robiť. Rozhodli sme sa aj my pod Janovým vedením trochu pomôcť. Popri tom sa nám podaril aj jeden skvelý objav. Dva dni pred brigádou prechádzal Jano Aláč s dcérou zarastenú časť najstaršieho cintorína a objavili dva náhrobníky. Jeden z nich je najväčší náhrobník oltárového typu, o ktorom doteraz vieme. Ešte sa k nemu vrátim.

Momentka z brigády. Práve narovnávame jeden z náhrobníkov v Hornom Tisovníku. Toto je jeden z tých, čo majú štandardnú veľkosť. (Milan Alberti)

V sobotu sme sa teda siedmi stretli v Hornom Tisovníku (neskôr sa ešte pridali ďalší), vyhrnuli rukávy a pustili sa do roboty. Možno sa pýtate, prečo to neurobia starostovia s miestnymi ľuďmi. V roku 2016 mal Horný Tisovník 190 obyvateľov (v tom sú už započítaní aj obyvatelia Dolného Tisovníka, ktorých je menej ako 10) a Červeňany mali v tom istom roku 44 obyvateľov. Tomu adekvátne sú aj rozpočty obcí, čiže ani keby veľmi chceli, práce väčšieho rozsahu nie je začo a nie je ani s kým.

Aj preto sme sa rozhodli, že výťažok z predaja pripravovanej knihy o náhrobníkoch, venujeme na ich obnovu a na skrášlenie ich okolia. Napríklad len v Červeňanoch treba spraviť bráničku k najkrajším ľudovým náhrobníkom, ktoré sú dnes za plotom cintorína, minimálne desať ľudových náhrobníkov treba postaviť, niektoré aj premiestniť. Zišli by sa aj tabule s informáciami o náhrobníkoch. Možno by bolo fajn obnoviť aj farby týchto náhrobníkov, posledné zvyšky sú na nich ešte zachované, tak by sa bolo čoho chytiť. Najbližšiu brigádu by sme chceli stihnúť ešte v lete.

Poďte sa ale pozrieť na to, čo sme stihli v sobotu.

Náhrobník v najstaršej časti cintorína v Hornom Tisovníku, ktorý bolo ledva vidieť (Mišo Šesták)

Takto vyzeral po našom odchode. Vyčistený, premiestnený a osadený na nové miesto v priestore najstaršieho cintorína. Keď bol náhrobník urobený z kvalitného kameňa, prežil aj desaťročia v zemi bez toho, aby sa stratili detaily. (Milan Alberti)

Toto je ďalší náhrobník neďaleko toho prvého. Tento však bol príliš ťažký na to, aby sme ho v nerovnom a zarastenom teréne prenášali. Tak sme ho len vztýčili, vyčistili a na pôvodnom mieste nanovo osadili (Kristína Pulišová)

Toto je najväčší náhrobník, ktorý som spomínal vyššie. Takto možno nevyzerá, ale mal rozmery 180 x 66 x 27 cm, čo výpočtom pri mernej hustote kameňa 2600 kg/m3 vychádza na zhruba 800 kg (Milan Alberti)

Celý čas, čo sme s týmto náhrobníkom robili, som rozmýšľal, ako s ním v roku 1883 manipulovali. Šiesti sme sa zapotili, kým sme ho za pomoci kladky len vztýčili a opreli o stromy. Akákoľvek ďalšia manipulácia s ním bola úplne mimo našich možností. Aj keď ho v 19. storočí doviezli na cintorín na voze, ako ho na ten voz vyložili? A ako zložili? Klobúk dole pred tými chlapmi. Náhrobník inak ležal vzpriečený na ohrade cintorína, na jeho samom kraji. Aj preto sa domnievame, že sa ho niekto snažil odniesť (do múzea?), ale na kraji cintorína to vzdal. My by sme tento náhrobník v ideálnom prípade potrebovali posunúť asi o 40 až 50 metrov vyššie do kopca cez zarastený terén bez možnosti prístupu traktora. Ak by ste dakto mali geniálny nápad, pokojne nám ho napíšte.

Šiesti sme mali čo robiť, aby sme ho len postavili a z nikoho pritom neurobili placku (Kristína Pulišová)

A tu ešte jedna fotka na porovnanie veľkosti s dospelým chlapom. Je to najväčší nám známy ľudový náhrobník tohto typu. Už pracujeme na tom, aby sme zistili, komu patril. To sa ale dozviete až v knihe. Všimnite si inak aj dobre zachované pôvodné zafarbenie (Milan Alberti)

Toto bol posledný náhrobník, o ktorý sme sa chceli v Hornom Tisovníku v sobotu postarať. Tesne pod ním bol v svahu strom, o ktorý sa zachytávala hlina a tak sa postupne skoro celý ocitol pod zemou. (Milan Alberti)

Mysleli sme si, že ho vykopeme ako nič, ale dal nám zabrať (Milan Alberti)

Jama sa zväčšovala a náhrobník nie a nie dostať von. Hoci tento je z tých menších. (Milan Alberti)

Zem je v Hornom Tisovníku mimoriadne kamenitá a aj tento náhrobník bol zaseknutý medzi kamene. Hoci sme ho skoro celý obkopali, pohnúť s ním nebolo jednoduché.

Poznáte tú rozprávku o babke s dedkom, čo ťahali repku?

Spoločná fotka po vytiahnutí a premiestnení. Ďakujeme páni! Pekne vidno, ktorá časť bola pôvodne pod zemou (a ďalších 25 cm tvorí koreň náhrobníka, ktorý je už zase v zemi) (Milan Alberti)

Z Horného Tisovníka sme sa presunuli do Červenian. Šesť najkrajších náhrobníkov je tu umiestnených za plotom cintorína, neoznačených, kto o nich nevie, nedostane sa k nim. Toto je stav pri našom príchode. (Milan Alberti)

Najprv vyčistiť aspoň to najnutnejšie. Väčšie čistenie by sme chceli urobiť v zime, keď nebude na stromoch lístie. Tu treba do plota cintorína umiestniť aj bráničku, aby sa k náhrobníkom dalo jednoducho dostať. (Milan Alberti)

Príprava na narovnanie padnutého náhrobníka (Milan Alberti)

Tu narovnáme ďalší náhrobník (Milan Alberti)

A ešte ďalší... (Milan Alberti)

Náhrobník tesne pred vyčistením (Milan Alberti)

Po vyčistení opeknel, čo poviete? Najmä sa dá čítať. Polovica z týchto šiestich náhrobníkoch patrí obetiam cholery z roku 1873. Konkrétne pod týmto sú pochované až dve. (Milan Alberti)

Noro Adamove si fotí text náhrobníkov, aby o pochovaných zistil v matrikách viac. Cholera v roku 1873 patrí k oblastiam jeho záujmu. Čo zistil, si budete môcť prečítať v knihe. (Milan Alberti)

Posledná sobotňajšia destinácia vo Veľkom Lome. To, čo vidíte pod našimi nohami, sú náhrobníky, ktoré popadali. Tak ich proste dali takto na kopu. Aj na cintoríne vo Veľkom Lome je ešte enormné množstvo roboty. (Kristína Pulišová)

Tá istá kopa náhrobníkov pri našom odchode. Vyčistené a uložené. Čo s nimi ďalej, budeme musieť dohodnúť so starostom. Bola by škoda, keby skončili len ako hŕba kamenia. (Mišo Šesták)

Ak ste dočítali až sem a téma vás zaujala, siahnite po našej pripravovanej knihe.